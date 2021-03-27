16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أميركا تتشدد: الانتخابات في مواعيدها ولا تصريف أعمال رئاسيا
مصباح العلي
|
Lebanon 24
27-03-2021
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
انشغل الوسط السياسي بفك طلاسم السفيرة الأميركية دوروثي شيا عندما تطرقت في تصريحها على منبر قصر بعبدا عن آوان التسوية، وترافق ذلك مع بعض الشطط المتعمد عند الحديث عن رضوخ أميركي أمام ضغوط محلية.
يمثل الحراك الديبلوماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا تحشيد لما أمكن من عوامل ضاغطة لاستعمالها للتصويب على الرئيس المكلف، ما يعني حكما الاستعداد لجولات صراع جديدة، وقد تعمدت دوائر القصر وخلفها التيار الوطني الحر توظيف ما أمكن من زيارات ديبلوماسية تمهيدا لصرفها في السوق المحلي.
لعل ما استرعى انتباه المراقبين، انتقال السفيرة دورثي شيا من قصر بعبدا إلى بيت الوسط لاستكمال النقاش حول المعوقات في تشكيل الحكومة مقابل اكتفاء السفير السعودي بلقاء بعبدا فقط، ما يكشف عمليا انخراطا أميركيا مباشرا مقابل اكتفاء الجانب السعودي بمراقبة الوضع والحد الأدنى من الاتصالات السياسية.
محيط عون وخلفه التيار الوطني الحر يغمز من قناة علاقة الحريري بالسعودية بهدف تسجيل النقاط، ولم يعد خافيا إلحاح عون على السعوديين التخلص من تكليف الحريري مقابل القبول بمطلق شخصية ترشحها المملكة، ما يكشف حقيقة نمط تفكير يسيطر عليه طابع الحرتقة في حين يغرق لبنان بالجوع و البؤس و الفقر.
يبدو مثيرا للاهتمام، موقف السفيرة دوروثي شيا من منبر بعبدا و ينبغي التمحيص مليا في مقولة "التسوية" في تصريحها خصوصا في ظل الانطباع العام عن وقوف أميركا سدا منيعا امام تشكيل حكومة تضم ممثلين عن حزب الله، بل و ترافق ذلك مع دفعات من العقوبات الاقتصادية تكللت بجبران باسيل الأمر الذي زاد من تعقيدات الواقع اللبناني برمته.
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة على عدم تراجع الإدارة الاميركية الجديدة عن نهجها تجاه لبنان، لكن ما هو مستجد في الموقف الاميركي خلال الأسابيع الماضية يتعلق بضرورة ضبط الوضع اللبناني من الانفلات الشامل بعدما بلغ التدهور المعيشي حدا غير مسبوق.
وتؤكد المصادر عينها وجود تشدد أميركي جديد أبلغته السفيرة الأميركية إلى المعنيين يتعلق بضرورة الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الديمقراطية وأبرزها الانتخابات النيابية، الأمر الذي آثار صدمة عند بعض الجهات السياسية، كونه يقطع الطريق على بدعة دستورية جديدة مفادها تصريف أعمال رئاسي يسبقه تمديد لمجلس النواب خوفا من الوقوع في "الفراغ الشامل".
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
15:53 | 2021-03-26
26/03/2021 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
21:25 | 2021-03-26
26/03/2021 09:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
15:00 | 2021-03-26
26/03/2021 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
20:16 | 2021-03-26
26/03/2021 08:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
06:41 | 2021-03-27
27/03/2021 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مصباح العلي
أيضاً في لبنان
11:03 | 2021-03-27
سرقة عدد من اغطية الريغارات وصرف المياه في ببنين
10:47 | 2021-03-27
خلال ساعات على تنفيذ جريمة القتل.. "المعلومات" توقف الفاعلَين
10:43 | 2021-03-27
الأوكسجين الطبي.. مدير مستشفى طرابلس الحكومي يطلق صرخة
10:15 | 2021-03-27
"انه الثلث المعطّل يا شيري"
10:00 | 2021-03-27
"تفعيل" حكومة تصريف الأعمال.. طرحٌ وُلِد ميتًا!
09:56 | 2021-03-27
يبيتون في سياراتهم بانتظار دورهم.. زحمة خانقة أمام مراكز المعاينة الميكانيكية (فيديو وصورة)
فيديو
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
Lebanon 24
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
10:30 | 2021-03-27
27/03/2021 11:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
09:00 | 2021-03-27
27/03/2021 11:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
23:00 | 2021-03-26
27/03/2021 11:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact