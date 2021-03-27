لبنان

خلال ساعات على تنفيذ جريمة القتل.. "المعلومات" توقف الفاعلَين

Lebanon 24
27-03-2021 | 10:47
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

"بتاریخ 22-3-2021، وفي بلدة القليعات – عكار، أقدم (ع. ح. مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (م. ح. مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) وذلك بسبب خلاف على عقار، فأصابه في رأسه، ما لبث الأخير أن فارق الحياة، وفرّ مطلق النار الى جهةٍ مجهولة.

بالتاريخ ذاته، وعلى أوتوستراد المنية، أقدم المدعو (ط. س. مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشينكوف باتجاه المدعو (ه. د. مواليد عام 1999، لبناني) ما أدى إلى إصابته في رأسه، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفرّ مطلق النار -على متن سيّارة رباعية الدفع لون أسود- إلى جهةٍ مجهولة.
 
على الفور، أعطيت الأوامر المشدّدة واللازمة إلى قطعات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على توقيف الفاعلين بما أمكن من السرعة لتطويق ذيول الحادثتَين ومنع تطورهما، بخاصةٍ بعد التوتر الذي ساد موقعَي حصولهما.

بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد المكان الذي يختبئ فيه (ع. ح.) وتوقيفه في خراج بلدة القليعات. وفي خلال أقل من ساعة على حصول محاولة القتل، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ط. س.) في محلة عدوه - المنية".
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