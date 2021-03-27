16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خلال ساعات على تنفيذ جريمة القتل.. "المعلومات" توقف الفاعلَين
Lebanon 24
27-03-2021
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:
"بتاریخ 22-3-2021، وفي بلدة القليعات – عكار، أقدم (ع. ح. مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (م. ح. مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) وذلك بسبب خلاف على عقار، فأصابه في رأسه، ما لبث الأخير أن فارق الحياة، وفرّ مطلق النار الى جهةٍ مجهولة.
بالتاريخ ذاته، وعلى أوتوستراد المنية، أقدم المدعو (ط. س. مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشينكوف باتجاه المدعو (ه. د. مواليد عام 1999، لبناني) ما أدى إلى إصابته في رأسه، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفرّ مطلق النار -على متن سيّارة رباعية الدفع لون أسود- إلى جهةٍ مجهولة.
على الفور، أعطيت الأوامر المشدّدة واللازمة إلى قطعات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على توقيف الفاعلين بما أمكن من السرعة لتطويق ذيول الحادثتَين ومنع تطورهما، بخاصةٍ بعد التوتر الذي ساد موقعَي حصولهما.
بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد المكان الذي يختبئ فيه (ع. ح.) وتوقيفه في خراج بلدة القليعات. وفي خلال أقل من ساعة على حصول محاولة القتل، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ط. س.) في محلة عدوه - المنية".
تابع
الأكثر قراءة
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
15:53 | 2021-03-26
26/03/2021 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
21:25 | 2021-03-26
26/03/2021 09:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
15:00 | 2021-03-26
26/03/2021 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
20:16 | 2021-03-26
26/03/2021 08:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
06:41 | 2021-03-27
27/03/2021 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:03 | 2021-03-27
سرقة عدد من اغطية الريغارات وصرف المياه في ببنين
10:43 | 2021-03-27
الأوكسجين الطبي.. مدير مستشفى طرابلس الحكومي يطلق صرخة
10:38 | 2021-03-27
أميركا تتشدد: الانتخابات في مواعيدها ولا تصريف أعمال رئاسيا
10:15 | 2021-03-27
"انه الثلث المعطّل يا شيري"
10:00 | 2021-03-27
"تفعيل" حكومة تصريف الأعمال.. طرحٌ وُلِد ميتًا!
09:56 | 2021-03-27
يبيتون في سياراتهم بانتظار دورهم.. زحمة خانقة أمام مراكز المعاينة الميكانيكية (فيديو وصورة)
فيديو
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
Lebanon 24
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
10:30 | 2021-03-27
27/03/2021 11:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
09:00 | 2021-03-27
27/03/2021 11:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
23:00 | 2021-03-26
27/03/2021 11:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact