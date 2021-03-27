لبنان

سرقة عدد من اغطية الريغارات وصرف المياه في ببنين

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:03
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قام مجهولون فجر اليوم السبت بسرقة عدد من اغطية الريغارات واغطية صرف المياه في منطقة ببنين عكار.
وقد كثرت هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة من سرقات الاغطية في عدد من المناطق اللبنانية وخصوصا في الشمال.
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عكار

لبنان

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