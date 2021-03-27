سرقة عدد من اغطية الريغارات وصرف المياه في ببنين

قام مجهولون فجر اليوم السبت بسرقة عدد من اغطية الريغارات واغطية صرف المياه في منطقة ببنين عكار.

وقد كثرت هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة من سرقات الاغطية في عدد من المناطق اللبنانية وخصوصا في الشمال.