لبنان

بعد الحديث عن خرق أمني بتصوير طائرة الحريري.. موقع "التيار" يرد

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:22
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اصدرت  إدارة موقع tayyar.org  بيانا استغربت فيه "تفسير الخيال العلمي الذي قدّمته صحيفة "نداء الوطن" لنشرنا في ٢٢ آذار صورة طائرة الرئيس المكلف سعد الحريري الرابضة في مطار بيروت.
وإذ تشير إدارة tayyar.org الى ان الصورة التي بنت عليها "نداء الوطن" سيناريو   بوليووديا انتشرت في حينه في مواقع التواصل الإجتماعي، تلفت القيمين على الصحيفة الى أن طائرة الرئيس الحريري، كما كل الطائرات في المطار، تربض على مرأى من كل من يسلك الاوتوستراد المحاذي لمطار بيروت الدولي، ولا يمكن حجبها أو إخفاؤها الا في عقل من يتعمّد الإثارة والتنمّر لأهداف الدعاية السياسية- الحزبية حصراً".
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