لبنان

للبنانيين.. لا تنسوا تقديم الساعة منتصف الليل

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:41
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يذكّر "لبنان 24" اللبنانيين بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل اليوم، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي.
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