لبنان

مدير عام ادارة المناقصات يتقدّم بإستحضار امام المحكمة المدنية الابتدائية ضدّ سيزار ابي خليل

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:50
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أفادت إذاعة "صوت لبنان" أن مدير عام ادارة المناقصات لدى ادارة التفتيش المركزي جان العلّية تقدم بإستحضار امام المحكمة المدنية الابتدائية في بيروت ضد وزير الطاقة والمياه السابق النائب سيزار ابي خليل بجرائم القدح والذم العلني وإتهامه بعمليات تحوير وتزوير المستندات الرسمية. 
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