لبنان

هاشم عن المواقف من المواد النووية: استهداف أم تغطية؟

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:59
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، عبر حسابه على "تويتر": "كمية لا تذكر من المواد النووية المخبرية أثارت مواقف وعواطف البعض وهي غير خطيرة، فهل كل هذه الإثارة استهداف لمنشأة ناجحة أم تغطية لما سبق وفي غير مكان؟".
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قاسم هاشم

مواد نووية

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