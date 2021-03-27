هاشم عن المواقف من المواد النووية: استهداف أم تغطية؟

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، عبر حسابه على "تويتر": "كمية لا تذكر من المواد النووية المخبرية أثارت مواقف وعواطف البعض وهي غير خطيرة، فهل كل هذه الإثارة استهداف لمنشأة ناجحة أم تغطية لما سبق وفي غير مكان؟".