وزير الصحة يعود ويعلّق على ملف الأوكسيجين...ماذا قال؟

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر "تويتر"، "حكمة الأجداد العقلاء أنجع من التذاكي كتابةً أو التجنّي جهارةً: عنّا بقولوا "اجبرها قبل ما تنكسر" وهيك اعملنا بالأوكسجين؛ ولمن يدّعي باللقاح معرفةً، غابت عنك أحداثٌ وأشياءُ".