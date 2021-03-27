لبنان

وزير الصحة يعود ويعلّق على ملف الأوكسيجين...ماذا قال؟

Lebanon 24
27-03-2021 | 12:13
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غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر "تويتر"، "حكمة الأجداد العقلاء أنجع من التذاكي كتابةً أو التجنّي جهارةً: عنّا بقولوا "اجبرها قبل ما تنكسر" وهيك اعملنا بالأوكسجين؛ ولمن يدّعي باللقاح معرفةً، غابت عنك أحداثٌ وأشياءُ".
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حمد حسن

الأوكسيجين

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