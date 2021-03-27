لبنان

في أحد الشعانين... هكذا ستفتح الكنائس ابوابها

Lebanon 24
27-03-2021 | 12:21
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أعلن مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم أن "المؤمنين باتوا تواقين للمشاركة ‏في القداديس الالهية داخل الكنائس وخصوصا في فترة الاعياد".‏

وأوضح في بيان، أنه "وبناء على توجيهات الأمانة العامة لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك ‏واحتراما للاجراءات الوقائية من وباء كورونا، تفتح الكنائس للاحتفال بقداس الشعانين وإحياء ‏الجمعة العظيمة وقداس الفصح بطرق مختصرة مع التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي خلال ‏القداديس وبألا تتعدى نسبة المشاركين 30 في المئة من القدرة الاستيعابية للكنائس مع الحرص ‏على إرتداء الكمامات وتعقيم الكنائس وعدم تناقل الكتب بين أيدي المؤمنين وإلغاء الزياحات على ‏أن يستمر بث القداديس ورتبة الآلام على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة وتلك ‏التابعة للكنيسة، شاشات نورسات وتيلي لوميار و ‏Charity TV‏".‏

ودعا أبو كسم الى ضرورة "تفادي التجمعات العائلية في الأعياد واقتصار اللقاءات على أفراد ‏العائلة الواحدة ضمن البيت الواحد وضرورة إتخاذ أقصى التدابير الوقائية اللازمة".‏

وختم مناشدا المؤمنين "ضرورة التسجيل على منصة اللقاحات والحصول عليها بغية العودة ‏تدريجيا إلى حياتنا الطبيعية وممارسة طقوسنا وأعيادنا بشكل طبيعي".‏
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