في أحد الشعانين... هكذا ستفتح الكنائس ابوابها

أعلن مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم أن "المؤمنين باتوا تواقين للمشاركة ‏في القداديس الالهية داخل الكنائس وخصوصا في فترة الاعياد".‏وأوضح في بيان، أنه "وبناء على توجيهات الأمانة العامة لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك ‏واحتراما للاجراءات الوقائية من وباء كورونا، تفتح الكنائس للاحتفال بقداس الشعانين وإحياء ‏الجمعة العظيمة وقداس الفصح بطرق مختصرة مع التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي خلال ‏القداديس وبألا تتعدى نسبة المشاركين 30 في المئة من القدرة الاستيعابية للكنائس مع الحرص ‏على إرتداء الكمامات وتعقيم الكنائس وعدم تناقل الكتب بين أيدي المؤمنين وإلغاء الزياحات على ‏أن يستمر بث القداديس ورتبة الآلام على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة وتلك ‏التابعة للكنيسة، شاشات نورسات وتيلي لوميار و ‏Charity TV‏".‏ودعا أبو كسم الى ضرورة "تفادي التجمعات العائلية في الأعياد واقتصار اللقاءات على أفراد ‏العائلة الواحدة ضمن البيت الواحد وضرورة إتخاذ أقصى التدابير الوقائية اللازمة".‏وختم مناشدا المؤمنين "ضرورة التسجيل على منصة اللقاحات والحصول عليها بغية العودة ‏تدريجيا إلى حياتنا الطبيعية وممارسة طقوسنا وأعيادنا بشكل طبيعي".‏