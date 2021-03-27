دعوات لمقاطعة الموز... هل تنجح الحملة؟

بعد ان حققت حملة مقاطعة البيض التي اطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاحا نسبيا، تنطلق الاسبوع المقبل حملة لمقاطعة الموز، بهدف تخفيض الاسعار، فهل ستلاقي نجاحا؟