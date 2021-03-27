لبنان

دعوات لمقاطعة الموز... هل تنجح الحملة؟

Lebanon 24
27-03-2021 | 12:25
A-
A+
Doc-P-807230-637524449043206667.jpg
Doc-P-807230-637524449043206667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ان حققت حملة مقاطعة البيض التي اطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاحا نسبيا، تنطلق الاسبوع المقبل حملة لمقاطعة الموز، بهدف تخفيض الاسعار، فهل ستلاقي نجاحا؟
مواضيع ذات صلة
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
lebanon 24
27/03/2021 14:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة لمقاطعة شراء البيض والدجاج
lebanon 24
27/03/2021 14:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
lebanon 24
27/03/2021 14:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد وزراء التشكيلة الموزعة يتحدث لـ"لبنان 24"
lebanon 24
27/03/2021 14:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الموز

مقاطعة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2021-03-27
14:21 | 2021-03-27
14:17 | 2021-03-27
14:11 | 2021-03-27
13:48 | 2021-03-27
13:41 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website