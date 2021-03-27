لبنان

اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: لمقاربة مسؤولة للأزمة الغذائية والصحية في السجون

Lebanon 24
27-03-2021 | 12:37
A-
A+
Doc-P-807242-637524460249198675.jpg
Doc-P-807242-637524460249198675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 
أشار المرصد القانوني في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، في بيان،  الى أن اللجنة توقفت أمام الواقع اللانساني  الذي يعاني منه المساجين على إمتداد الوطن صحياً وغذائياً، فضلاً عن الظلم اللاحق بهم نتيجة المماطلة في المحاكمات وعدم  إطلاق المسار الطبيعي والعادل للمحاكمات منذ أمد بعيد نتيجة الإقفال العام تبعاً لإنتشار جائحة كورونا. 

ودعت اللجنة إلى مقاربة مسؤولة لهذا الأمر على المستويين القضائي والأمني على قاعدة تحقيق العدالة والإنصاف وتكريس حقوق الإنسان.

ختم المرصد بالقول:  إن قضية السجناء ستبقى من أولوياتها وأنها ستكون الى جانب مطالب الأهالي داعية، إياهم  لعدم الركون إلى وعود السياسيين التي تزعم أنه سيصار الى إصدار قانون للعفو العام، ناصحة إياهم الإستمرار بالمواجهة والضغط من أجل الدفع بإتجاه تطبيق العدالة القضائية وإعمال نصوص القوانين من دون مماطلة أو تمييع.

وأوضح المحامي جاد طعمه، منسق المرصد القانوني، أن اللجنة تلقت عدداً كبيراً من الإتصالات من قبل الأهالي وبعض السجناء مؤكداً أن إنكار الحقائق يدلل على خفّة بالتعاطي مع واقع إنساني مرير وعدم رغبة بتحمل المسؤولية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2021-03-27
14:21 | 2021-03-27
14:17 | 2021-03-27
14:11 | 2021-03-27
13:48 | 2021-03-27
13:41 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website