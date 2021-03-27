في المنية... سرقة سيارة (صورة)

اقدم مجهولون بعد منتصف ليل البارحة، على سرقة سيارة من نوع "هيونداي"، لون اسود، بحسب ما أفاد مراسل إخباري في المنية، تعود ملكيتها للمواطن علي أحمد اليخني ،

الرجاء لمن يعرف عنها اي شيء، الاتصال بصاحب السيارة على الرقم 71739299 او إبلاغ أقرب مخفر.