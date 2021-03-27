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لبنان
كنعان التقى الراعي: المنطلقات الإنقاذية واحدة مع بعبدا
Lebanon 24
27-03-2021
|
13:18
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي قال عقب اللقاء الذي دام حوالى الساعة: "تشرفت بلقاء غبطة البطريرك للمعايدة طبعا، وفي هذا الظرف الذي نمر فيه، لاسيما أن للبطريرك مواقف ومبادرات في هذه الفترة العصيبة، بهدف إنقاذ لبنان وإخراجه من الازمة بالتعاون مع جميع الاطراف من دون أن يتبنى أي موقف من المواقف السياسية المطروحة".
أضاف: "تأكد لي خلال هذا اللقاء، أن المنطلقات بين بعبدا وبكركي واحدة والاهداف الاصلاحية الانقاذية المطلوبة من البطريرك هي أهداف فخامة رئيس الجمهورية، وهناك مساع من بكركي للوصول الى قواسم مشتركة للخروج من الوضع الذي نحن فيه".
واعتبر كنعان أن "البلاد تحتاج الى مبادرات خيرة ونريد الوصول الى نتائج وإصلاح ومشروع، ولا يمكن الذهاب الى حكومات كلاسيكية كما كان يحصل في الماضي، تتحول عمليا الى حكومة متاريس. لذلك، فالاهم هي الرؤية المشتركة لانقاذ لبنان، في كل الحسابات التي تطرح"، مضيفا "كلنا أمل وإيمان بأن القيامة ستتبع الآلام، وهي ستكون عن يد الرجال الكبار، ومن أبرزهم فخامة الرئيس وصاحب الغبطة وجميع الخيرين الذي يريدون التعاون، لان القيامة هي قيامة لبنان، والمجتمع اللبناني بكل أطيافه".
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