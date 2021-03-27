جعجع يعزي المصريين: نحن أكثر من يفهم شعوركم بمصابكم الأليم

صدر عن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع البيان التالي:"أتوجه بأحرّ التعازي القلبيّة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري عموماً، الذي لطالما وقف إلى جانبنا كلبنانيين في الشدائد والملمات.ولأهالي ضحايا حادث اصطدام قطاري صعيد مصر في سوهاج أقول: نحن كلبنانيين أكثر من يفهم شعوركم اليوم بمصابكم الأليم لأننا ذقنا مرارته مراراً وتكراراً، حيث تمثل آخر فصوله بانفجار مرفأ بيروت، لذا ندعو الله أن يمن بالشفاء على الجرحى ويواسيكم برحمته تعالى".