لبنان

سرقة كابلات الكهرباء تابع...وهذا جديدها

Lebanon 24
27-03-2021 | 13:48
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أقدم مجهولون في وقت متأخر من ليل أمس على سرقة كابلات شبكة التيار الكهربائي التابعة لشركة كهرباء لبنان في بلدة بطرماز ـ الضنية، من داخل خزان رئيسي للتوزيع في البلدة، ما أدى إلى انقطاع التيار عنها.

وناشد أهالي البلدة المؤسسة إصلاح العطل وإعادة التيار إليها في أسرع وقت.
المصدر: الوكالة الوطنية
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