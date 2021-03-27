سرقة كابلات الكهرباء تابع...وهذا جديدها

أقدم مجهولون في وقت متأخر من ليل أمس على سرقة كابلات شبكة التيار الكهربائي التابعة لشركة كهرباء لبنان في بلدة بطرماز ـ الضنية، من داخل خزان رئيسي للتوزيع في البلدة، ما أدى إلى انقطاع التيار عنها.وناشد أهالي البلدة المؤسسة إصلاح العطل وإعادة التيار إليها في أسرع وقت.