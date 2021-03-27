لبنان

وقفة في مستشفى حمود تحية للطبيب الراحل حسين فواز

Lebanon 24
27-03-2021 | 14:17
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نظم الطاقم الطبي والتمريضي والموظفين في مستشفى حمود - المركز الطبي الجامعي في صيدا، وقفة تحية لروح الطبيب والجراح حسين فواز بعد وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، تخللها دقيقة صمت وقراءة الفاتحة.

وأشاد المدير الطبي للمستشفى الدكتور سعيد المكاوي بجهود فواز كجراح وطبيب، حيث عالج وأنقذ حياة الكثير من المرضى خلال رحلته في المستشفى على مدى 32 سنة.

شارك في الوقفة أبناء الراحل مع وفد من بلدية بلدته الغسانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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