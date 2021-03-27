عون يبرق لنظيره المصري ورئيس الإمارات وحاكم دبي معزيًّا

15
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون يبرق لنظيره المصري ورئيس الإمارات وحاكم دبي معزيًّا
Lebanon 24
27-03-2021
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي معزيًّا ب"الشهداء الذين سقطوا نتيجة تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية، يوم أمس.
وجاء في برقية الرئيس عون: "ببالغ الأسى، تابعت الانباء الواردة عن الحادثة المفجعة الناجمة من تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وقد أدت الى سقوط عدد من الأشقاء المصريين شهداء، وجرح العشرات منهم. إن هذه الحادثة الاليمة تدمي القلوب، وهي حصلت في بلادكم الشقيقة التي ما كانت يوما للبنان وشعبه إلا السند والعضد".
أضاف في برقيته: "إنني إذ أشاطركم شديد الألم، أتقدم منكم، شخصيا، ومن أبناء الشعب المصري الشقيق، بأحر التعازي، سائلا القدير أن يسكن الضحايا فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا إليه الدعاء أن يدفعكم الى تجاوز ألم هذا المصاب الجلل، لتبقى مصر الشقيقة، درة النيل وعنوان العزة".
برقيتان إلى رئيس دولة الامارات وحاكم دبي
على صعيد آخر، أبرق عون الى كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الامارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معزيا بوفاة نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
تابع
الأكثر قراءة
دعارة عائلية بإدارة أبو رامي.. مشغّل الإبنة والكنّة
Lebanon 24
دعارة عائلية بإدارة أبو رامي.. مشغّل الإبنة والكنّة
09:30 | 2021-03-27
27/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
21:25 | 2021-03-26
26/03/2021 09:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
06:41 | 2021-03-27
27/03/2021 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
20:16 | 2021-03-26
26/03/2021 08:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع الأمني سيتدهور أكثر في لبنان.. تقرير يكشف حقائق خطيرة
Lebanon 24
الوضع الأمني سيتدهور أكثر في لبنان.. تقرير يكشف حقائق خطيرة
19:26 | 2021-03-26
26/03/2021 07:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:10 | 2021-03-27
المستقبل: باسيل ينغّص على اللبنانيين في احد الشعانين
17:03 | 2021-03-27
جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: يوم احتجاجي الثلاثاء
16:59 | 2021-03-27
حركة لبنان الشباب عزت السيسي بضحايا حادثة القطارين
16:54 | 2021-03-27
بيان للمتظاهرين في محيط بعبدا... هذا ما جاء فيه
16:31 | 2021-03-27
حكومة انتقالية وشعارات اخرى لتظاهرة بعبدا (فيديو)
16:17 | 2021-03-27
المتظاهرون يصلون الى محيط القصر الجمهوري (صور)
فيديو
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
Lebanon 24
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
10:30 | 2021-03-27
27/03/2021 17:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
09:00 | 2021-03-27
27/03/2021 17:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
23:00 | 2021-03-26
27/03/2021 17:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact