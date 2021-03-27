لبنان

عون يبرق لنظيره المصري ورئيس الإمارات وحاكم دبي معزيًّا

Lebanon 24
27-03-2021 | 14:21
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 أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي معزيًّا ب"الشهداء الذين سقطوا نتيجة تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية، يوم أمس.

وجاء في برقية الرئيس عون: "ببالغ الأسى، تابعت الانباء الواردة عن الحادثة المفجعة الناجمة من تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وقد أدت الى سقوط عدد من الأشقاء المصريين شهداء، وجرح العشرات منهم. إن هذه الحادثة الاليمة تدمي القلوب، وهي حصلت في بلادكم الشقيقة التي ما كانت يوما للبنان وشعبه إلا السند والعضد".

أضاف في برقيته: "إنني إذ أشاطركم شديد الألم، أتقدم منكم، شخصيا، ومن أبناء الشعب المصري الشقيق، بأحر التعازي، سائلا القدير أن يسكن الضحايا فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا إليه الدعاء أن يدفعكم الى تجاوز ألم هذا المصاب الجلل، لتبقى مصر الشقيقة، درة النيل وعنوان العزة".

برقيتان إلى رئيس دولة الامارات وحاكم دبي

على صعيد آخر، أبرق عون الى كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الامارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معزيا بوفاة نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
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