متى يبدأ تلقيح الإعلاميين؟ القصيفي يجيب

شدد نقيب المحررين جوزيف القصيفي، في حديث الى برنامج "لبنان في أسبوع" مع الزميلة ناتالي عيسى عبر "إذاعة لبنان"، على أن "النقابات المختصة بالمهنة الإعلامية، وعدت منذ كانون الأول الماضي بأن لها أولوية أخذ لقاح كورونا، ولكن سرعان ما تلاشت الوعود بعد أن عملنا جهدا لإعداد اللوائح الإسمية وقدمناها، الى أن قيل لنا إن التلقيح سيبدأ في نيسان لمن هم فوق 55 عاما. وهنا أقول إن مصلحة الإعلاميين عندي أولوية، وخصوصًا أنهم لم يقصروا في مواكبة الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا، ولم يألوا جهدا في تغطية نشاطات اللجان المولجة العمل على هذا الملف".وقال: "أعتقد أن لقاح فايزر سيكون للاعلاميين، لكن لا أجزم، إذ ما منقول فول ليصير بالمكيول".وأشار الى انه وجه منذ يومين كتابا إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن شاكرا له جهوده، ولفته الى أن "هناك فئات عمرية أقل من 55 عاما على تماس مع الأرض في التغطيات وتستحق ان يشملها التلقيح".وعن استيراد اللقاح عبر القطاع الخاص وإمكان شرائه قال: "لا أحبذ ذلك وخصوصا أن إمكانات المواطنين تضاءلت ورواتب الصحافيين لا تكفي لذلك. أنصح بالصبر والانتظار. بدنا نلحق الصادق عباب داره".ودعا الإعلاميين إلى "اتخاذ الاحتياطات الضرورية والانتباه"، معلنا أنه قد يضطر الى موقف آخر متعلق بإيقاف التغطيات المتعلقة بكورونا في حال يعرضهم الأمر للخطر جراء التأخير في أخذ اللقاح. وتمنى "لو ان خلية الأزمة عملت بوتيرة أسرع لمواجهة جائحة كورونا لأن الوضع لم يعد يحتمل، ويجب أن تكون رقابتها أشد على القطاع الخاص من ناحية التسعير لأن ثمن اللقاح في لبنان يفوق ثمنه في الخارج".وعن عمل الاعلاميين في خضم الأزمات المتلاحقة، أشار الى أن "دور الإعلامي ليس التخفيف من وجع الناس بل الإضاءة على آلامهم وإيصال صوتهم بدقة وأمانة الى أصحاب القرار، من دون أن يحابي ويلبس قناعا أو قفازات. عليه ان يفعل ذلك بموضوعية وبعيدا من الانحياز والانفعال". وقال: "في عز الحرب، وأنا صحافي من السبعينات، كنا نقوم بعمل إعلامي، وكانت الصحف تفرد مساحة للرأي الآخر، إفساحا في المجال لعرض كل الآراء من دون استثناء".ورأى أن "التطور التقني يلعب اليوم دورا بارزا في نقل الخبر"، وتمنى "عدم الاعتماد على مواقع التواصل لأخذ الخبر لأنها لا تتحمل المسؤولية، وهنا دور الاعلامي والصحافي الذي يضطلع به رغم النظرية التي تقول بالمواطن الصحافي والنقابة لا تسير بها لأنها تلغي مهنة الصحافة المسؤولة".وعن دور الإعلام في بث ثقافة الموضوعية، شدد قصيفي على "أهمية ثقافة التعاطي بإنسانية وشفافية مع من نختلف معهم، من دون اللجوء الى بث خطاب التحريض والكراهية، لأن هذا الأمر سيولد التوترات والخلافات وربما نزاعات لا مصلحة للمجتمع بها".