لبنان

سويف وفرنجية عرضا شؤونا وطنية وكنسية

Lebanon 24
27-03-2021 | 14:11
A-
A+
Doc-P-807280-637524519973455702.jpg
Doc-P-807280-637524519973455702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل  راعي ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، في مقر المطرانية  في كرمسدة، النائب طوني فرنجية، واتت الزيارة كلقاء اول بعد تولي سيادته مقاليد الابرشية.
اللقاء الذي استمر لساعتين، تم خلاله عرض شؤون وطنية، اجتماعية  واقتصادية، بالاضافة الى قضايا محلية مرتبطة  براعايا الابرشية التي تقع في قضاء زغرتا.
كما كان تأكيد من الطرفين على التعاون بما فيه خير المؤمنين والوطن
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2021-03-27
17:03 | 2021-03-27
16:59 | 2021-03-27
16:54 | 2021-03-27
16:31 | 2021-03-27
16:17 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website