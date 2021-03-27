سويف وفرنجية عرضا شؤونا وطنية وكنسية

استقبل راعي ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، في مقر المطرانية في كرمسدة، النائب طوني فرنجية، واتت الزيارة كلقاء اول بعد تولي سيادته مقاليد الابرشية.اللقاء الذي استمر لساعتين، تم خلاله عرض شؤون وطنية، اجتماعية واقتصادية، بالاضافة الى قضايا محلية مرتبطة براعايا الابرشية التي تقع في قضاء زغرتا.كما كان تأكيد من الطرفين على التعاون بما فيه خير المؤمنين والوطن