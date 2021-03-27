لبنان

بري يبرق إلى السيسي ورئيس مجلس النواب المصري معزيًّا

Lebanon 24
27-03-2021 | 14:37
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي معزيًّا بضحايا حادث الاصطدام الذي حصل اليوم في محافظة سوهاج المصرية وجاء نص البرقية:
"ببالغ الحزن والأسى تبلغنا اليوم نبأ الحادث المفجع الناجم عن  إصطدام القطارين في محافظة سوهاج والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء وجرح العشرات من أشقائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة  .

انني بهذه المناسبة الأليمة و بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي سأئلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم :  (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )".
كما أبرق الرئيس بري لرئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي معزيا بضحايا حادث القطارين .
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