إشكال جديد في سوبرماركت في الجومة...ما الذي حصل هذه المرّة؟

حصل تلاسن وشجار بين مواطنين وموظفي سوبرماركت في حلبا - الجومة، أدى الى تضارب بين المواطنين على خلفية وصول شحنة صغيرة من الزيت المدعوم إلى السوبرماركت، فما كان من صاحب السوبرماركت إلا أن اتصل بالشركة وطلب منها الحضور وأخذ ما تبقى من الزيت المدعوم الذي ما زال موجودا في المستودعات، معللا ذلك بأنه بعد اليوم لن يستلم أي بضاعة مدعومة إذا كانت لا تكفي الأعداد الكبيرة من المواطنين.