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لبنان
فراس أبيض يعلن موعد طرح لقاح أسترازينيكا
Lebanon 24
27-03-2021
|
15:30
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قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي الدكتور فراس ابيض في سلسلة تغريدات على "تويتر": "يوم الاثنين، ستبدأ شركة mophleb طرح لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاما في مراكز عدة، أحدها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
في لبنان، توفي أكثر من 120 مريضا في هذه الفئة العمرية بسبب كورونا في الأيام العشرة الماضية وحدها، يمكن للقاح منع ذلك. وأظهرت العديد من الدراسات أن لقاح استرازينيكا آمن وفعال، في المملكة المتحدة، تلقى ملايين المرضى هذا اللقاح، مما أدى إلى انخفاض حاد في حالات كورونا. وتدرس أوروبا وقف صادراتها من لقاح استرازينيكا لتسريع حملة التطعيم في البلاد الاوروبية.
في لبنان، عدد حالات الإصابة بكورونا آخذ في الارتفاع، وسيؤدي تخفيف الاجراءات والامتثال المنخفض لارشادات السلامة إلى ارتفاع معدلات الإصابة. بالنسبة الى المرضى الأكبر سنا أو المصابين بأمراض مصاحبة، يمكن أن تكون الحماية الجزئية التي توفرها اللقاحات هي الفرق بين الحياة والموت.
ومع ذلك، يقول بعض من الناس أنهم لن يأخذوا لقاح أسترازينيكا إذا أتيحت لهم الفرصة. يثير البعض مخاوف بشأن السلامة أو الفعالية، ويفضل البعض انتظار لقاح آخر، بينما لا يريد البعض الآخر أي لقاح على الإطلاق، على الرغم من أن البديل قد يكون الاصابة بالعدوى.
بالأمس، توفي صديق لي بسبب كورونا، كان عمره 63 عاما، ولولا قيود وزارة الصحة على إجراءات الدفن، لكان الكثير منا يحضر الجنازات بشكل شبه يومي. نأمل من الأشخاص الذين سوف يحصلون على موعد لأخذ اللقاح يوم الاثنين ألا يضيعوا فرصتهم، من أجلهم، ومن أجل عائلاتهم وأصدقائهم".
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