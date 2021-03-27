مكتب علم الدين ينفي الخبر المتداول عن إشكال في الضنية وإصابة أحد مرافقيه

نفى المكتب الإعلامي للنائب عثمان علم الدين ما تداوله أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه أن المدعو ص. ع قام بإطلاق النار على النائب عثمان علم الدين بعد مشادة كلامية وإصابة أحد مرافقيه".يهم المكتب الاعلامي أن يوضح للرأي العام أن هذا الخبر هو عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة ولا أساس له وأن بعض الذين يعانون من عقد النقص عمدوا الى نشر هذ الخبر المزور شكلاً ومضموناً وذلك لتشويش الرأي العام"وأكد المكتب الاعلامي "على ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار ".