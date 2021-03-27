لبنان

مكتب علم الدين ينفي الخبر المتداول عن إشكال في الضنية وإصابة أحد مرافقيه

Lebanon 24
27-03-2021 | 15:35
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نفى المكتب الإعلامي للنائب عثمان علم الدين ما تداوله أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه أن المدعو ص. ع قام بإطلاق النار على النائب عثمان علم الدين بعد مشادة كلامية وإصابة أحد مرافقيه". 
 
يهم المكتب الاعلامي أن يوضح للرأي العام أن هذا الخبر هو عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة ولا أساس له وأن بعض الذين يعانون من عقد النقص عمدوا الى نشر هذ الخبر المزور شكلاً ومضموناً وذلك لتشويش الرأي العام"

وأكد المكتب الاعلامي "على ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار ".
 
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يشير الى اقدام المدعو "ص. ع"  من منطقة بخعون، على اطلاق النار من مسدس حربي  في اتجاه احد نواب الشمال، بعد مشادة كلامية وشتائم بينه وبين احد اقرباء النائب، مما ادى الى اصابة احد مرافقيه الذي  نقل الى المستسفى للعلاج.

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