رئيس بلدية الصرفند: على وزارة الاقتصاد تنظيم وزيادة البضاعة المدعومة

أوضح رئيس بلدية الصرفند علي خليفة، في بيان، أن "الإشكال الذي حصل في إحدى التعاونيات في المنطقة هو نتيجة البضاعة المدعومة، وتدفق المواطنين بكثافة عليها، رغم الكمية القليلة التي تحصل عليها التعاونيات". وأكد أن "شرطة البلدية متواجده وتقوم بواجبها".وأضاف: "هذا الموضوع هو برسم وزارة الإقتصاد، التي عليها أن تعمل على تنظيم وزيادة البضاعة المدعومة".