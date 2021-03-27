لبنان

بعد الزيت والحليب... الجنون يطال "علبة السمنة" (صورة)

Lebanon 24
27-03-2021 | 15:56
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الأعياد تقترب، والأسعار تستمر بارتفاعها، من دون أن يقدم أحد من المسؤولين على محاولة معالجة الأزمة، رحمة بالناس، الذين سيصعب عليهم إعداد الحلويات الخاصة بالعيد لهذه السنة، نظرا إلى إرتفاع أسعار موادها الأولية بشكل جنوني، إذ بلغ سعر "علبة السمنة" 359 الف ليرة في مختلف المحال التجارية، فضلًا عن سعر الجوز والتمر والسكر والطحين.
 
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