لبنان

حملة تلقيح في مستشفى قلب يسوع تنطلق الاثنين

Lebanon 24
27-03-2021 | 16:01
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 يطلق مستشفى قلب يسوع، بعد غد الاثنين، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بعد استكمال التحضيرات وفق المعايير المعتمدة لجهة اللوازم اللوجستية وطريقة تخزين اللقاحات وإدارتها، وتدريب الطاقم الطبي والتمريضي.

وللمهمة، جهز المستشفى المركز بمحطة تسجيل وصالة انتظار وأربع محطات للتلقيح وأربع قاعات للمراقبة بعد أخذ اللقاح، إذ يقضي الشخص الملقح حوالى 15 دقيقة للتحقق من عدم وجود أي آثار جانبية محتملة قبل المغادرة.

واللقاح المتوافر حاليا في المستشفى هو AstraZeneca، مع إمكان إضافة أنواع أخرى من اللقاحات في المستقبل القريب. ويفتح المركز أبوابه أمام الزوار من الثامنة صباحا لغاية الثالثة بعد الظهر خلال أيام الأسبوع، وذلك بناء على موعد مسبق حصرا على المنصة الرسمية التابعة لوزارة الصحة. وستكون خدمات المركز متوافرة أيضا أيام السبت للشركات التي تبدي رغبتها بتلقيح موظفيها.

ودعا المستشفى إلى "التزام كل التدابير الوقائية كارتداء القناع والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، منعا لانتشار الفيروس وحتى بلوغ مناعة القطيع".

وأشار المستشفى في بيان، إلى أنه "تأسس من بنات المحبة للقديس فانسان دو بول في العام 1848، نتيجة لمبدأ الخدمة واستجابة لحاجات المجتمعات المحرومة في ذلك الوقت. وكأول مستشفى معروف في لبنان، يوفر مستشفى قلب يسوع رعاية طبية وتمريضية عالية الجودة ومتعددة التخصصات ويستجيب لحاجات المرضى من دون تمييز وبغض النظر عن خلفيتهم أو عرقهم أو دينهم".

ودعا، لمزيد من المعلومات، إلى الاتصال بمكتب التواصل والشؤون العامة على الرقم 453500 5 961+ مقسم 1157، أو البريد الإلكتروني: cboutros@hsc-lb.com
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