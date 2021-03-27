لبنان

المتظاهرون يصلون الى محيط القصر الجمهوري (صور)

Lebanon 24
27-03-2021 | 16:17
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وصلت التظاهرة التي انطلقت من "الشيفرولية" الى منطقة الصياد في محيط القصر الجمهوري، وسط اجراءات امنية مشددة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي،
 
التظاهرة تستمر بطريقة سلمية وتصل الى مفرق القصر الجمهوري.
 
 
 
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القصر الجمهوري

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