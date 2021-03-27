المتظاهرون يصلون الى محيط القصر الجمهوري (صور)

وصلت التظاهرة التي انطلقت من "الشيفرولية" الى منطقة الصياد في محيط القصر الجمهوري، وسط اجراءات امنية مشددة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي،

التظاهرة تستمر بطريقة سلمية وتصل الى مفرق القصر الجمهوري.