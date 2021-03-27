لبنان

حركة لبنان الشباب عزت السيسي بضحايا حادثة القطارين

Lebanon 24
27-03-2021 | 16:59
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تقدمت "حركة لبنان الشباب"، في بيان، باسم رئيسها وديع حنا والأمين العام روبير بجاني والمجلس الأعلى والمكتب المركزي وجميع الأعضاء ب "التعازي الحارة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن الشعب المصري الشقيق، لحادثة اصطدام القطارين التي أودت بحياة المئات بين قتلى وجرحى".

وتوجهت ب "الدعاء إلى الله لشفاء المصابين وأن يسكن المتوفين في جنات النعيم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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