حركة لبنان الشباب عزت السيسي بضحايا حادثة القطارين

تقدمت "حركة لبنان الشباب"، في بيان، باسم رئيسها وديع حنا والأمين العام روبير بجاني والمجلس الأعلى والمكتب المركزي وجميع الأعضاء ب "التعازي الحارة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن الشعب المصري الشقيق، لحادثة اصطدام القطارين التي أودت بحياة المئات بين قتلى وجرحى".وتوجهت ب "الدعاء إلى الله لشفاء المصابين وأن يسكن المتوفين في جنات النعيم".