لبنان

احذروا هذه الطرقات غداً

Lebanon 24
27-03-2021 | 17:32
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"ينظم صباح يوم غد الأحد 28-3-2021، على المسلك الغربي للطريق البحري (المرفأ- المنارة)، سباقا ماراتون ونصف ماراتون مرفأ بيروت، وذلك تضامنا مع شهداء وضحايا انفجار المرفأ.

ينطلق السباقان عند الساعة السابعة صباحا من مرفأ بيروت (نقطة الانطلاق) نحو محطة شارل الحلو، والالتفاف يمينا إلى الطريق البحري نحو طريق شارل الحلو، شارع الأمير مجيد أرسلان، شارع الجنرال ديغول، مرورا من أمام فندق four season، ثم نحو فندق سان جورج، باتجاه كورنيش عين المريسة عبر الطريق البحري، وصولا إلى أمام النادي العسكري المركزي، ثم مدينة الملاهي في محلة المنارة، ومن بعدها الالتفاف والعودة بالمسار ذاته نحو مرفأ بيروت (نقطة الوصول).

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الحادية عشرة من التاريخ المذكور أعلاه، منع المرور على المسلك الغربي (من عين المريسة إلى مدينة الملاهي)، على أن يبقى المسلك الآخر سالكا أمام حركة السير. كذلك سيتم منع المرور عبر كل المتفرعات المؤدية إلى مسار السباق، وتحويل السير اعتبارا من آخر نزلة فندق فينيسيا، فعلى السير القادم من برج المر باتجاه سان جورج، الالتفاف والعودة صعودا بإتجاه برج المر أو إلى داخل نفق فينيسيا.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرق، حفاظا على سلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور".
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