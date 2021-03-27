حملة فحوص PCR مجانية للهيئة الصحية الاسلامية في قضاء بنت جبيل

نفذت الهيئة الصحية الاسلامية، حملة فحوص pcr مجانية في بلدات بنت جبيل - عيترون - عيناتا - عيتا الشعب - برعشيت - بيت ياحون - كونين - الطيري - بليدا - رامية - صربين - الجميجمة - صفد البطيخ - تبنين - شقرا - قلاويه - فرون - وخربة سلم من قضاء بنت جبيل، بالتعاون مع طبابة القضاء- مديرية العمل البلدي واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، وذلك في إطار الحملة للحد من انتشار وباء كورونا.