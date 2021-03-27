توقيف سارقين في اجدبرا

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في البترون، سوريين في اجدبرا، بعد اعترافهما بسرقة أحد المنازل في البلدة، وتم تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.