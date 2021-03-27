لبنان

توقيف سارقين في اجدبرا

Lebanon 24
27-03-2021 | 18:48
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 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في البترون، سوريين في اجدبرا، بعد اعترافهما بسرقة أحد المنازل في البلدة، وتم تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.
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شعبة المعلومات

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