مستشفى صيدا الحكومي: 7878 جرعة لقاح منذ بدء الحملة

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مستشفى صيدا الحكومي الجامعي بما يتعلق بعملية التلقيح ضد فيروس "كورنا" في جرعتيه الأولى والثانية، تلقي 4830 شخصا من الفئات المشمولة بأولويات برنامج التلقيح الوطني ل7878 جرعة منذ بدء حملة التلقيح الوطنية في 15 شباط الماضي وحتى مساء 26 آذار 2021 من الشهر الحالي.الجرعة الأولى: تلقى اللقاح 4830 شخصا، وأما عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية فضمنا 3048 شخصا.وبحسب التقرير، سجلت الأيام الخمسة الأخيرة وحدها (أي من 22 الى 26 الجاري) تلقيح 663 شخصا جرعة أولى و1245 جرعة ثانية.