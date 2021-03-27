لبنان

طلق ناري يستهدف سيدة داخل منزلها في طرابلس.. هذا ما حصل

Lebanon 24
27-03-2021 | 19:35
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ذكرت المعلومات أنه "أثناء لهو المدعو ح.م. ببندقية صيد داخل منزله في محلة الضم والفرز في طرابلس، انطلق طلق ناري عن طريق الخطأ مما أدى إلى اصابة والدته بقدمها. وعلى الأثر، جرى نقلها إلى مستشفى النيني في طرابلس للعلاج، وقد وصفت حالتها بالمستقرة". 
 
 
 
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