بيان من الجيش حول اشتباكات حي الشراونة.. هذا ما جاء فيه

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 27/3/2021 دهمت دورية من الجيش في حي الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين بعدة مذكرات توقيف، خلال العملية تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن، فاضطر العناصر إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار واصابة آخرين بجروح. وتواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين وباقي مطلقي النار لتوقيفهم".