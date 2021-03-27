لبنان

بيان من الجيش حول اشتباكات حي الشراونة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
27-03-2021 | 20:55
A-
A+
Doc-P-807355-637524754222123292.jpg
Doc-P-807355-637524754222123292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 27/3/2021 دهمت دورية من الجيش في حي الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين بعدة مذكرات توقيف، خلال العملية تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن، فاضطر العناصر إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار واصابة آخرين بجروح. وتواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين وباقي مطلقي النار لتوقيفهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:27 | 2021-03-27
23:18 | 2021-03-27
22:03 | 2021-03-27
21:22 | 2021-03-27
20:59 | 2021-03-27
19:42 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website