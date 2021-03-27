حقائق جديدة عن حادثة السوريين الـ4 المأساوية.. هذا ما كشفه محافظ بعلبك

كشف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضرعن تفاصيل جديدة عن حادثة السوريين الـ4 المأساوية.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أشار خضر إلى أن الضحايا (امرأتان وطفلان) كانوا متجهين من لبنان إلى سوريا بطريقة غير شرعية (تهريب)، وقد دفعوا مبلغ 1.5 مليون ليرة للبناني "م.س." لقاء ذلك، رغم أن الأمن العام اللبناني يقوم بتسهيل حركة المرور على المراكز الحدودية الرسمية لجميع العابرين ويقدم لهم افضل معاملة".