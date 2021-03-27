لبنان

جنبلاط معزياً: مصر لطالما كانت سنداً داعماً للبنان واللبنانيين في الأيام الصعبة

Lebanon 24
27-03-2021 | 21:22
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توجّه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بأصدق مشاعر المواساة والتعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى عائلات ضحايا حادثة اصطدام القطارين في منطقة سوهاج، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل والرحمة للذين قضوا في هذا الحادث الأليم.
د
وفي تصريح عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، جدّد جنبلاط تأكيد تضامنه مع الشعب المصري، ومع مصر التي لطالما كانت سنداً داعماً للبنان واللبنانيين في الأيام الصعبة
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