الكهرباء مقطوعة في نمرين - الضنية.. والسبب "سرقة الكابلات"

أقدم مجهولون، مساء اليوم، على سرقة كابلات شبكة التيار الكهربائي التابعة لشركة كهرباء لبنان في بلدة نمرين ـ الضنية، من داخل مركز رئيسي للتوزيع في البلدة، ما أدى إلى انقطاع التيار عنها.وناشد أهالي البلدة المؤسسة العمل على إعادة التيار إليها في أسرع وقت.