لبنان

الكهرباء مقطوعة في نمرين - الضنية.. والسبب "سرقة الكابلات"

Lebanon 24
27-03-2021 | 22:03
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أقدم مجهولون، مساء اليوم، على سرقة كابلات شبكة التيار الكهربائي التابعة لشركة كهرباء لبنان في بلدة نمرين ـ الضنية، من داخل مركز رئيسي للتوزيع في البلدة، ما أدى إلى انقطاع التيار عنها.

وناشد أهالي البلدة المؤسسة العمل على إعادة التيار إليها في أسرع وقت.
 
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