لبنان

الجيش الإسرائيلي يلقي 12 قنبلة مضيئة عند الحدود

Lebanon 24
27-03-2021 | 23:18
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القى الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم، 12 قنبلة مضيئة داخل الأراضي المحتلة قبالة بلدة ‎رامية الحدودية.
ووفقاً للمعلومات، فقد لوحظت بعد القاء القنابل المضيئة، تحركات لعدد من الآليات والجنود الاسرائيليين داخل الأراضي المحتلة قبالة المنطقة، وتحديداً بين ‎مروحين ورامية وفي محيط مستعمرة زرعيت.
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