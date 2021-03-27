الجيش الإسرائيلي يلقي 12 قنبلة مضيئة عند الحدود

القى الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم، 12 قنبلة مضيئة داخل الأراضي المحتلة قبالة بلدة ‎رامية الحدودية.

ووفقاً للمعلومات، فقد لوحظت بعد القاء القنابل المضيئة، تحركات لعدد من الآليات والجنود الاسرائيليين داخل الأراضي المحتلة قبالة المنطقة، وتحديداً بين ‎مروحين ورامية وفي محيط مستعمرة زرعيت.