الجيش: ضبط خزانات مازوت في وادي خالد مجهزة للتهريب إلى سوريا

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 27 / 3 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد، ثلاثة أشخاص يقومون بتهريب مادة المازوت إلى الأراضي السورية، كما ضبطت عدداً من الخزانات سعتها 40000 ليتر مزودة بقساطل ومضخات، إضافة إلى عدد من المناظير الليلية، و سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".