لبنان

ماذا في مضمون طرح جنبلاط الحكومي؟

Lebanon 24
28-03-2021 | 06:09
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كتبت جويل بو يونس في "الديار": جنبلاط وضع البخاري في جو المبادرة التسووية التي يعمل عليها والتي نقلها لرئيس الجمهورية ميشال عون يوم زاره في بعبدا ومفادها حكومة من24 وزيرا لا ثلث معطلا فيها لاحد تأتي على قاعدة على غالب ولا مغلوب.

 

وتكشف اوساط بارزة بان جنبلاط كان طرح امام الرئيس عون في زيارته الاخيرة لبعبدا موضوع توسيع الحكومة لـ24 فكان الرئيس منفتحا من دون ان يعطي جوابا حاسما. هذا الطرح نقله ايضا جنبلاط للحريري عبر النائب وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي اللذين زارا بيت الوسط بعد يوم من زيارة جنبلاط بعبدا واللافت هنا ما تكشفه الاوساط بان جنبلاط كان ايضا قال للحريري في زيارته الاخيرة له ما مفاده : طيب ما بدك تعطيون الثلث المعطل ولكن كمان ما فيك تكسر فريق معين، لذلك لا بد من البحث جديا بتوسيع الحكومة.

 

بعدها نقل ابوفاعور والعريضي طرح الـ24 للحريري فاختتمت الجلسة معه بقول الحريري لهما: «طيب بفكر بالموضوع».

 

طرح الـ24 هذا الذي كان جنبلاط اول من طرحه هو نفسه بحسب مصادر مطلعة المبادرة التي قيل ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل عليها وهو ينتظر ان يعود اللواء عباس ابراهيم من الخارج لبلورتها اكثر.

هذا الطرح التسووي الاشتراكي يقضي بان تكون الحكومة من 3 تمانات (8) لا 3 ستات (6) .

المصدر: الديار
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