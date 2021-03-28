لبنان

أبو فاعور: جنبلاط أكد لبخاري أن استقرار السعودية هو أمن واستقرار العرب

Lebanon 24
28-03-2021 | 06:29
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قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور لـ"الأنباء" ان "زيارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط جاءت بالسياق الطبيعي للعلاقة بيننا وبين المملكة وتكريسا للتنسيق الدائم، وكان هناك ثناء على جهود وليد جنبلاط لحل الأزمة السياسية في لبنان، كما كان هناك ثناء على الخطوات التي قام بها جنبلاط وآخرها زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون بحثا عن حلول، لأن المملكة العربية السعودية مهتمة بسلامة واستقرار لبنان، وهي إذ لا تتدخل بالتفاصيل اللبنانية، لكنها تدعو الى قيام حكومة قادرة على إنقاذ لبنان واقتصاده وسياسته وإعادة مصالحته مع العرب والعالم".

وكشف أبو فاعور أن "جنبلاط أكد بدوره على أهمية المبادرة السعودية لحل الازمة في اليمن، ودعا الى اعتمادها، كما ركّز على أهمية أمن واستقرار المملكة الذي يُعتبر أمن واستقرار العرب".
المصدر: الأنباء
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