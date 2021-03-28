لبنان

كلمة سر ديبلوماسية للاسراع في تشكيل الحكومة والتحذير من الخطر الأمني

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-03-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-807417-637525125093521350.jpg
Doc-P-807417-637525125093521350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كان لافتا هذا الاسبوع تجدد المساعي الديبلوماسية على خط الازمة الحكومية بالتوازي مع تحركات لافتة للسفراء العرب والاجانب في لبنان في اتجاهات متقابلة، ما يشي بأن امرا ما يجري التحضير له او على الاقل استكشاف امكانية الدخول على خط المعالجات.

 

وفي هذا السياق كشف مصدر ديبلوماسي لـ"لبنان 24" ان الخشية الدولية من ان يؤدي غياب حكومة والفراغ المتمادي الى سقوط الاستقرار وانزلاق لبنان الى الفوضى، حتمت اصدار" كلمة سر ديبلوماسية" تمثلت في حركة السفراء على خط الرئاسات والقيادات لاستكشاف حقيقة الاوضاع وفرص المساهمة في الحل المطلوب، والقاسم المشترك بين هذا التحركات التحذير من الاسوأ، ومحاولة الدفع في اتجاه الاسراع في تأليف الحكومة وكسر حلقات التعطيل التي منعت ولادة الحكومة الجديدة .

 

أضاف "ان الرسالة الشديدة الوضوح التي يوجهها الديبلوماسيون الى مستقبليهم ان التعالي عن الخلافات لتشكيل حكومة جديدة يساعد في حفظ الاستقرار الامني ووقف الانهيار، وانّ هذا التأليف بات يحمل لدى المراجع الدولية صفة الاستعجال اكثر من اي وقت مضى، مع التأكيد على الفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة، نزع كل فتائل التعطيل ووقف التراشق بالشروط المعطّلة للحكومة".

 

وهذا الموقف، اشار المصدر الديبلوماسي، ورد ايضا على لسان السفيرة الاميركية دوروثي شيا في لقاءاتها مع المسؤولين حيث اكدت " ان ليس هناك أي مبادرة أميركية بما يخص الحكومة"، محذرة" من استمرار الفراغ، وما يمكن أن يؤول إليه الوضع في لبنان"، داعية الى ما يشبه التسوية او الحل الوسط بين جميع الاطراف.

 

وفي السياق ذاته افادت مصادر السفارة الأميركية انه لا توجد مقترحات اميركية حول ما يجب ان يحصل بل على المسؤولين اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم".

 

وقالت مصادر ديبلوماسية مواكبة للتحرك الفرنسي "ان اللبنانيين باتوا امام لحظة الخيار بين الاستمرار في منحى تعطيل الحكومة مع ما يستتبعه من انهيارات، وبين سلوك منحى تسهيل ولادة حكومة مهمّة متوازنة من اختصاصيين ، وفق ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، التي تحظى برعاية دولية واسعة".

 

وبحسب معلومات مصادر موثوقة، فإنّ الموقف الفرنسي الذي عبّرت عنه السفيرة في بيروت، والذي أُبلغ الى المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، ركّز على حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسيّة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأيّ طرف.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:51 | 2021-03-29
01:40 | 2021-03-29
01:28 | 2021-03-29
01:19 | 2021-03-29
01:11 | 2021-03-29
00:59 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website