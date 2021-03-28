13
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"سلفي" مخلّة بالآداب بعشرين ألف ليرة.... والقاصر "أخد المصاري وهرب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-03-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المحرر القضائي:
عن طريق الصدفة، وفي سياق الإستماع الى إفادة المتهم أحمد.م.ع لدى فصيلة الروشة بجرم سرقة من داخل بناء حيث يعمل كناطور، عثر القائم بالتحقيق على صورتين محفّظتين في ذاكرة هاتف المتهم تظهره برفقة ولد قاصر في وضع مخّل بالآداب العامة، فجرى تنظيم محضر بذلك على حدة، حيث أفاد المتهم أن الولد يدعى إبراهيم (سوري، مجهول باقي الهوية) وأنه أخذ صوراً عاريةً معه فقط.
ومن خلال التوسع بالتحقيق من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، أفاد المتهم أنه تعرف الى القاصر البالغ من العمر عشر سنوات في سوبرماركت في محلة الروشة حيث يقوم الأخير بتوصيل أغراض "دليفري"، فناداه وأقنعه بالصعود معه الى شقة غير مكتملة البناء، حيث أخذ صوراً عارية معه واعطاه مبلغ 20 ألف ليرة، وبعدها إنصرف الولد ولم يشاهده مجدداً، مؤكداً انها المرة الأولى التي يقدم فيها على فعل مماثل.
وتبين أنه في التحقيقات الإستنطاقية، كرر المتهم إفادته الأولية، مضيفاً بعض التفاصيل "الحميمة" ليعود وينكر ما أُسند اليه، مصرحاً أنه أدلى بأقواله الأولية تحت وطأة الضرب، ثم ليعود ويوضح أنه لم يتعرض للضرب، وأنه لا يعرف لمن تعود الصورتان الموجودتان على هاتفه المضبوط.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبالإتفاق، جرّمت المتهم بجناية المادة 509 عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة أربع سنوات وتخفيض العقوبة الى ثلاث سنوات مع إحتساب مدة توقيفه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة الهاتف المضبوط عند إنبرام الحكم.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
Lebanon 24
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
12:00 | 2021-03-28
28/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
06:05 | 2021-03-28
28/03/2021 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
28/03/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
17:51 | 2021-03-28
28/03/2021 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
06:12 | 2021-03-28
28/03/2021 06:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
01:51 | 2021-03-29
"التيّار" متمسّك بالحصول على الثلث المعطل
01:40 | 2021-03-29
بُخاري لجنبلاط: لن نترك لبنان وسنبقى إلى جانبه
01:28 | 2021-03-29
عقيص لـ"الأنباء": نرفض تفعيل حكومة تصريف الأعمال للضغط السياسي
01:19 | 2021-03-29
أبو فاعور لـ"الأنباء": بري مصرّ على التسوية
01:11 | 2021-03-29
البزري ل"اللواء": اللجنة الوطنية للقاح كورونا لن تستقيل
00:59 | 2021-03-29
دياب يسعى للبحث عن ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال
فيديو
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
29/03/2021 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
15:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
09:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact