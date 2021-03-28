لبنان

تلفيقات اعلامية ضد معارضي العهد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2021 | 08:15
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يقوم "فريق الكتروني" تابع لمستشار رسمي ببث اخبار ملفقة عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتقاده بانها الطريقة الفضلى لترهيب المعارضين لاداء العهد واسكاتهم، ما حرّك بعض خصومه للرد عليه بمثل ما يتهمهم به، عبر نبش ملفات "التجاوزات المالية والادارية " التي اقدم عليها خلال عمله السابق، وكانت السبب وراء فصله من العمل، تمهيدا للاضاءة عليها ، بدعم من فريق مَن تعاون معهم سابقا.

 

والمفارقة ان بعض من يقومون بصياغة هذه الاخبار  الملفقة على صداقة بمن يتم استهدافهم، ويطلعونهم اول باول على ما يجري التحضير له والمداولات التي تجري داخل الغرف المقفلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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