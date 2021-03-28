لبنان

لهذا السبب استثني يوم الجمعة العظيمة من الاقفال العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2021 | 08:45
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جرت مداولات غير معلنة بين لجنة كورونا والمرجعيات الروحية المسيحية اتفق خلالها على استثناء يوم الجمعة العظيمة من قرار الاقفال العام على ان  يبدأ الاقفال من يوم "سبت النور" ولاربعة ايام، رغم مخاطر التجمع داخل الكنائس في هذا النهار .

 

وجاء الاستثناء لعدم اثارة حساسيات طائفية شبيهة بتلك التي حصلت قبل اعوام عندما تم اقتراح الغاء الجمعة العظيمة من ايام العطل الرسمية.

 

وقد تمت الاستعاضة عن قرار الاقفال باتفاق على ان توجه المراجع الروحية توجيهات الى المؤمنين بشأن التدابير الوقائية المطلوبة في يوم الجمعة العظيمة وابرزها فتح الكنائس بطرق مختصرة مع التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي خلال القداديس وبألا تتعدى نسبة المشاركين 30 في المئة من القدرة الاستيعابية للكنائس مع الحرص على إرتداء الكمامات وتعقيم الكنائس وعدم تناقل الكتب بين أيدي المؤمنين وإلغاء الزياحات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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