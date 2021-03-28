لبنان

"فرِيز متلت"...يا بلدنا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-03-2021 | 10:05
A-
A+
Doc-P-807436-637525165392781130.jpg
Doc-P-807436-637525165392781130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بين دور رقابي لأجهزة الدولة شبه الغائب من جهة، واستهتارٍ مستشرٍ من قبل المواطنين من جهة أخرى، ومنعاً لتكرار سيناريو عيدي الميلاد ورأس السنة لجهة الإختلاط من دون إتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة الكورونا، قرر المعنيون إعتماد نظرية تجميد "freeze" البلد لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الأعياد المتتالية زمنياً، بدءاً من عطلة عيد الفصح  لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، ثم طوائف التقويم الشرقي وعطلة عيد الفطر المبارك.

 

نظرية freeze جاءت حلاً استنباطياً في محاولة للجم المسار الوبائي للفيروس "المصوِرخ" أي المنطلق صعوداً كما الصاروخ، خصوصاً وأن الواقع الوبائي لم يعد محصوراً في مناطق محددة، كما أن حملة التطعيم البطيئة لن تنفع لوحدها في كبح جماح تفشي الوباء راهناً، فهل ستجدي "نظرية التجميد"؟

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:51 | 2021-03-29
01:40 | 2021-03-29
01:28 | 2021-03-29
01:19 | 2021-03-29
01:11 | 2021-03-29
00:59 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website