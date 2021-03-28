"فرِيز متلت"...يا بلدنا

بين دور رقابي لأجهزة الدولة شبه الغائب من جهة، واستهتارٍ مستشرٍ من قبل المواطنين من جهة أخرى، ومنعاً لتكرار سيناريو عيدي الميلاد ورأس السنة لجهة الإختلاط من دون إتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة الكورونا، قرر المعنيون إعتماد نظرية تجميد "freeze" البلد لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الأعياد المتتالية زمنياً، بدءاً من عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، ثم طوائف التقويم الشرقي وعطلة عيد الفطر المبارك.

نظرية freeze جاءت حلاً استنباطياً في محاولة للجم المسار الوبائي للفيروس "المصوِرخ" أي المنطلق صعوداً كما الصاروخ، خصوصاً وأن الواقع الوبائي لم يعد محصوراً في مناطق محددة، كما أن حملة التطعيم البطيئة لن تنفع لوحدها في كبح جماح تفشي الوباء راهناً، فهل ستجدي "نظرية التجميد"؟