تدابير سير غداً تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في "الأونيسكو"

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه:

يعقد مجلس النواب يوم الإثنين 29-3-2021، جلسةً عامّة في قصر الأونيسكو - بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع المرور وإجراء تحويلات على بعض الطرقات، وفقاً لما يلي:- السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، تحويله باتجاه الكولا ومن ثم باتجاه شارع غبريال المر.- نفق الماريوت بالاتجاهين وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.- مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.- مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.- منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير القادم من كورنيش المزرعة نحو تقاطع الراشدين / سلام، بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.- تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون - ديغول.-تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.- تحويل السير القادم من "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر – الماريوت".