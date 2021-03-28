الراعي: معظم المسؤولين تخاذلوا في إدارة شؤون البلاد

رأى البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس الشعانين أنّ "معظم المسؤولين تخاذلوا في مسؤوليتهم في إدارة شؤون البلاد"، مشدّداً على أنّ الصرح البطريركي "لم يكن مؤيداً يوماً لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ شعبه".

وقال البطريرك الراعي: "يا ليت المسؤولين السياسيين يسمعون لصوت الشعب الذي لا يسكت وهو مصدر سلطتهم وشرعيتهم، ويا ليتهم يسمعون لصوت شبابنا الذين لا يسكتون مطالبين بمستقبل لهم في الوطن لا في البلدان الغريبة".

وأضاف: "معظم المسؤولين تخاذلوا في مسؤوليتهم في إدارة شؤون البلاد، والبعض غلّب مصلحة دولٍ أجنبية على مصلحة لبنان، نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل لبنان إلى هذه الحالة المأسوية ولم يكن هذا الصرح مؤيداً يوماً لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ شعبه، ولمجموعاتٍ تُعرقل الدستور وتُفضّل مصلحتها الشخصية على سيادة واستقلال لبنان".

وتابع: "انتظر اللبنانيون حكومة إنقاذية غير حزبية مؤلّفة من خيرة الاختصاصيين حرّة من كلّ ارتهان قادرة على القيام بالإصلاحات".

ولفت الراعي الى أنه "يأتي عيد الشعانين على عائلاتنا حزينا بسبب حالة اليتم التي أوقعها فيها المسؤولون السياسيون، كانت العائلات تنتظر هدية العيد حكومة انقاذية غير حزبية مؤلفة من خيرة اختصاصيينا في العلوم والخبرة والادارة، أحراراً من كل لون حزبي وسياسي وارتهان وقادرين على القيام بالاصلاحات والنهوض بالبلاد".

وقال: "نرجو أن يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنهما انطلاقاً من الثقة المتبادلة محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقاً للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 1990 ما بعد الطائف إذ كانا يحددان معاً المعايير ويختار كل منهما وزراء، ثم يتفقان على التشكيلة برمتها".