اختبارات سريعة مجانية لكورونا.. في هذه البلدة

نظمت بلدية رشميا بالتعاون مع مستوصف البلدة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية حملة اختبارات سريعة مجانية لكورونا، "TEST RAPID"، طاولت سكان البلدة والمقيمين فيها.

وتولى الدكتور أنطوان بو فياض الاشراف على هذه الحملة، في حضور رئيس بلدية رشميا منصور مبارك ومديرة مركز الخدمات الاجتماعية في بحمدون والجوار شفيقة عماد، رئيس رابطة الشبيبة الرشماوية سعد الياس وعدد من العاملين في المستوصف وأبناء البلدة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية زودت بلدة رشميا بألف فحص سريع لكورونا Rapid Test، وتمت هذه الاختبارات قبيل الاعياد، ليتسنى لأبناء البلدة ممارسة شعائرهم الدينية في حالة من الاطمئنان الصحي والأمان الاجتماعي.