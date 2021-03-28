الحرارة الى ارتفاع وفوق معدلاتها.. وخبر سار لمحبي الامطار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا مشمسا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة نهارا، بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1700 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. أما يوم الأربعاء فتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية. وجاء في النشرة الآتي:



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: مشمس إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1600 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة نهارا، بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1700 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل ملموس والتي تلامس معدلاتها الموسمية.